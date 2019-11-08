Обыски у Столара связаны с хищением средств на проекте строительства Окружной дороги

Следственные действия продолжаются в офисе, который связывают с народным депутатом от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадимом Столаром.

Обыски, которые проходят в одном из офисов в бизнес-центре "Парус" в Киеве, связаны с документированием противоправной деятельности должностных лиц КГГА, КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" и ООО "Эко-Строй-Трейд" при расходовании бюджетных средств в сумме около 800 млн грн в ходе реализации проекта "Строительство Большой Окружной дороги".

Как стало известно УНИАН из источников в правоохранительных органах, следственные меры принимаются в рамках уголовного производства №42019100000000293 (по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины) Главным управлением СБУ в Киеве и Киевской области.

Сегодня это управление совместно с прокуратурой Киева и ЦСО "А" проводит санкционированные обыски по адресу, где зарегистрировано адвокатское объединение "Турчинов и партнеры", с целью отыскания вещей и документов, подтверждающих противоправную деятельность должностных лиц КГГА, которые подозреваются в многомиллионных злоупотреблениях время строительства Большой окружной дороги в столице.

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По данным следствия, чиновники КГГА совместно с должностными лицами коммунальных и частных предприятий присвоили значительную сумму средств из почти миллиарда гривен, выделенных из бюджета на строительство.

По информации правоохранительных органов, в этой противоправной схеме хищения бюджетных средств подозревают и народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадима Столара.

Сейчас в Киеве проходят обыски в офисе адвокатского объединения, которое представляет интересы одной из коммерческих структур, задействованных в проекте.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 ноября, следственная группа Службы безопасности Украины пришла с обыском в бизнес-центр "Парус" в Киеве в Киеве в офис, который связывают со Столаром. Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в комментарии УНИАН сказала: "Проходят обыски в одном из адвокатских объединений по делу о хищении государственных средств должностными лицами КГГА".