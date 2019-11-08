В Киеве СБУ проводит обыск в офисе, который связан с нардепом Столаром (фото)

Следственные действия проводятся в БЦ "Парус".

Следственная группа Службы безопасности Украины пришла с обыском в бизнес-центр «Парус» в Киеве в офис, который связывают с народным депутатом от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадимом Столаром.

Читайте такжеВ Киеве в офисе Дениса Комарницкого СБУ проводит обыск (фото, видео)Как передает корреспондент УНИАН, следственные действия в бизнес-центр пришли проводить около 10 человек.

Охрана бизнес-центра сопротивления не оказывала и пропустила правоохранителей.

На 30-м этаже здания правоохранители зашли в офис, на входе в который на табличке указано «Турчинов и партнеры. Адвокатское объединение». Журналистов туда не пустили.

Представители СБУ не сообщают детали проведения следственных действий, посоветовав журналистам обратиться в пресс-центр СБУ. В свою очередь пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянськая сказала, что «не владеет информацией» по поводу этих следственных действий.

Позже представители СБУ завели в офис двух лиц преклонного возраста, которые, вероятно, являются понятыми. Однако правоохранители и в дальнейшем ничего не объясняют. Они зашли в офис в бронежилетах, шлемах и с огнестрельным оружием.

Как известно, Столар является народным депутатом от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». В свое время он был депутатом Киевского городского совета. СМИ Столара связывают с контролем над сферой строительства и недвижимости в столице. Также его имя фигурировало в строительном скандале с «Элита-Центром».

В 2017 Столар был зафиксирован журналистами на частном самолете из Неаполя с мэром Киева Виталием Кличко. В СМИ вышло расследование об оффшорной чартерной компании и непрозрачных деловых связях с мэром столицы.