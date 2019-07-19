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Посольство РФ в Британии опубликовало карту с украинским Крымом

19:54, 19 июля 2019
Политика
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Иллюстрация / REUTERS

Карту опубликовали 18 июля на странице дипмиссии в Twitter.

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В посте цитируют министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Он говорил о "проведение странами НАТО агрессивной политики по отношению к москве", посольство РФ в Великобритании также опубликовало карту, на которой Крым обозначен, как территория Украины. После этого посольство РФ в Великобритании также опубликовало карту, на которой Крым обозначен, как территория Украины. 

В свою очередь МИД Украины выразило благодарность российскому посольству за то, что они признали, и заявило, что ждет подобных шагов от других ведомств Кремля, в частности МИД.

Как сообщал УНИАН, Россия в марта 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав 16 марта «референдум» о якобы самоопределении полуострова. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% участников «референдума» высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

26 июля 2018 года на сайте Госдепартамента США была обнародована Крымская декларация, в которой США призвали Россию прекратить оккупацию украинского Крыма. Также в документе США задекларировали обязательство соблюдать непризнание претензий РФ на суверенную территорию Украины.

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Теги: #Крым#Британия#аннексия Крыма#посольство РФ в Великобритании