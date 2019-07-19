Посольство РФ в Британии опубликовало карту с украинским Крымом

На карте полуостров обозначен территорией Украины.

Посольство России в Лондоне опубликовало карту, на которой полуостров Крым обозначен как территория Украины.

Карту опубликовали 18 июля на странице дипмиссии в Twitter.

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В посте цитируют министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Он говорил о "проведение странами НАТО агрессивной политики по отношению к москве", посольство РФ в Великобритании также опубликовало карту, на которой Крым обозначен, как территория Украины. После этого посольство РФ в Великобритании также опубликовало карту, на которой Крым обозначен, как территория Украины.

FM #Lavrov: Under pressure from Washington which pursues its own geopolitical goals, #NATO countries conduct aggressive anti-Russian policies. In 2018 US spent over $700 bn on this, NATO in total – around $1 tn, russia's expenditure on the contrary was less than $50 bn. pic.twitter.com/6I0HMgAXBk — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) July 18, 2019

В свою очередь МИД Украины выразило благодарность российскому посольству за то, что они признали, и заявило, что ждет подобных шагов от других ведомств Кремля, в частности МИД.

Как сообщал УНИАН, Россия в марта 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав 16 марта «референдум» о якобы самоопределении полуострова. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% участников «референдума» высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

26 июля 2018 года на сайте Госдепартамента США была обнародована Крымская декларация, в которой США призвали Россию прекратить оккупацию украинского Крыма. Также в документе США задекларировали обязательство соблюдать непризнание претензий РФ на суверенную территорию Украины.