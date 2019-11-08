"Югославский вариант" и ракеты: в СНБО рассказали, какие сценарии агрессии против Украины разрабатывает РФ

По словам заместителя секретаря СНБО, в России разрабатываются различные варианты агрессии против Украины.

По своему потенциалу Россия может пойти на открытое военное вторжение в Украину, ведь ее войска ежегодно проводят учения вдоль украинской границы, в том числе и на территории Беларуси, но это может обернуться для главы Кремля Владимира Путина большими проблемами.

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Об этом в интервью "Апострофу" заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Кривонос.

По его словам, в России разрабатываются различные варианты агрессии против Украины – нанесение ракетных ударов, чтобы повторить югославский вариант, а затем ввести войска, не вводить войска, а просто высокоточными ракетными ударами поставить Украину на колени.

"Они (россияне – ред.) укрепляют свои войска в Крыму, создавая там организационно-штатные структуры, позволяют в кратчайшие сроки осуществить развертывание войск, чтобы нанести удар со стороны Крыма. Со стороны Черниговской и Сумской области (киевское направление, – ред.) у них вообще может не возникнуть проблем..." – подчеркнул Кривонос.

Он добавил, что военный потенциал России очень велик, поэтому главное задание для Украины – это организация территориальной обороны. Кремль может пойти на агрессию, но ему потом крайне трудно будет удержать все под контролем.

"Для Кремля очень важно – как можно быстрее поставить здесь (в Украине – ред.) марионеточное правительство, которое начало бы плясать под их дудку. Им будет еще проще добиться успеха, если они заранее сделают так, чтобы мы друг друга ненавидели", – резюмировал заместитель секретаря СНБО.