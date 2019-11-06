Обнародовано письмо, в котором Трамп приглашает Зеленского в США

Среди прочего, в нем Трамп пригласил Зеленского на встречу в Белом доме, как только они смогут согласовать дату и время.

В Конгрессе обнародовали письмо президента США Дональда Трампа президенту Украины Владимиру Зеленскому с уверениями в непоколебимой поддержке и приглашением в Белый дом.

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Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на обнародованную копию письма, в нем говорится о партнерстве, демократии и поддержке Украины со стороны США.

"Вашингтон и Киев - верные партнеры, которые работают вместе для реализации общего видения стабильной, процветающей и демократической Украины, интегрированной в евроатлантическое сообщество. Наше партнерство основывается на идее, что свободные граждане должны иметь возможность осуществлять свои демократические права, выбирать свою судьбу и жить в мире", - написал Трамп.

"Успех Украины является примером триумфа демократии над возрождающимся деспотизмом. Поддержка США суверенитета и территориальной целостности Украины непоколебима", - говорится в письме.

По словам Трампа, США готовы помогать Украине в реализации ее потенциала.

Кроме этого, в письме президент США пригласил Зеленского встретиться с ним в Белом доме, как только они смогут подобрать подходящее время.

Во время показаний в Конгрессе временный поверенный США в делах Украины Уильям Тейлор рассказал, что привез с собой в Киев письмо от президента Трампа, в котором тот поздравил президента Зеленского с победой на выборах и пригласил его на встречу в Овальном кабинете.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября государственный секретарь США Майк Помпео рассказал об основных направлениях помощи Украине за время администрации президента Дональда Трампа. Среди прочего он отметил, что администрация Трампа помогала Украине построить западного типа государство, которое защищает демократию и свободу.