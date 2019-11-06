В Пентагоне призвали усилить гражданский контроль над ВСУ

Заместитель помощника министра обороны США по вопросам сотрудничества с Украиной и странами Евразии подчеркивает важность усиления прозрачности и подотчетности процесса военных закупок.

В Пентагоне подчеркивают необходимость реализации положений законодательства Украины в части усиления гражданского контроля над Вооруженными силами.

Как сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины, об этом заместитель помощника министра обороны США по вопросам сотрудничества с Украиной и странами Евразии Лора Купер сказала во время встречи с секретарем СНБО Алексеем Даниловым.

По словам Купер, важна "реализация положений закона Украины о национальной безопасности в части усиления гражданского контроля над Вооруженными силами, усиление прозрачности и подотчетности процесса военных закупок, улучшение подотчетности и прозрачности военно-промышленного комплекса".

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Как заявил секретарь СНБО, Украина заинтересована в реформировании своейоборонной промышленности в соответствии с лучшими западными стандартами. "Наша стратегическая цель состоит в том, чтобы отечественная оборонная промышленность могла эффективно обеспечивать Вооруженные силы необходимым вооружением и ресурсами", - отметил Данилов.

Он выразил благодарность США за решительную и последовательную поддержку независимости и территориальной целостности Украины, а также ее движения на пути демократических реформ. "Помощь США критически важна для защиты Украины от российской агрессии", - сказал Данилов.

Купер заверила в безусловной поддержке Украины в реформировании этого сектора со стороны всех правительственных учреждений США и обозначила основные приоритеты соответствующей помощи.

Секретарь СНБО отметил, что власти Украины продолжают настойчиво работать над достижением действенных договоренностей относительно деэскалации ситуации на временно оккупированных территориях.