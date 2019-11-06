Вышинский пропустил судебное заседание в Киеве
Руководитель «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский которого выдали России в рамках обмена пленными, не прибыл на судебное заседание по своему делу в Киеве.
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Как рассказал Вышинский российскому агентству ТАСС, сегодня утром его выписали из больницы, и поехать в Киев он не может.
"Сегодня утром выписан из Первого меда (Первого государственного медицинского университета им. Сеченова – ред.), где проходил медицинское обследование. И просто физически не могу оказаться [в Киеве]", - сказал он корреспонденту.
Вышинский также заявил, что во время обследования узнал о проблемах со здоровьем.
Как сообщал УНИАН, задержанному 15 мая 2018 года в Киеве Вышинскому инкриминируют совершение государственной измены и ведения подрывной информационной деятельности против Украины.
7 сентября Кирилл Вышинский в рамках масштабного обмена удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35" был доставлен из Киева в Москву.
После освобождения Вышинский заявил, что будет летать в Украину на судебные заседания.