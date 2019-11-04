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Захват украинских кораблей возле Керченского пролива: в РФ заявили, чего хотят

20:14, 04 ноября 2019
Политика
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Владимир Путин / фото REUTERS

Читайте такжеУкраина семь раз требовала от РФ вернуть захваченные три корабля, но так и не получила ответ - ЗеркальЗаявление по этому поводу сделал представитель Совета Сергей Цеков, пишет ТСН.

По его словам, Украина сначала должна признать «провокацию» у Керченского пролива.

Другой «сенатор» от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что Украина использует корабли для осуществления политического демарша.

Как ранее сообщал УНИАН, Украина направила России ноту из-за захваченных в районе Керченского пролива военных кораблей.

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Теги: #Россия#корабли