Захват украинских кораблей возле Керченского пролива: в РФ заявили, чего хотят

Ранее Украина направила России еще одну ноту по поводу возвращения кораблей.

В Совете федерации России озвучили условие для возвращения захваченных в прошлом году украинских кораблей.

Читайте такжеУкраина семь раз требовала от РФ вернуть захваченные три корабля, но так и не получила ответ - ЗеркальЗаявление по этому поводу сделал представитель Совета Сергей Цеков, пишет ТСН.

По его словам, Украина сначала должна признать «провокацию» у Керченского пролива.

Другой «сенатор» от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что Украина использует корабли для осуществления политического демарша.

Как ранее сообщал УНИАН, Украина направила России ноту из-за захваченных в районе Керченского пролива военных кораблей.