Захват украинских кораблей возле Керченского пролива: в РФ заявили, чего хотят
20:14, 04 ноября 2019Политика
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Ранее Украина направила России еще одну ноту по поводу возвращения кораблей.
Владимир Путин / фото REUTERS
В Совете федерации России озвучили условие для возвращения захваченных в прошлом году украинских кораблей.
Читайте такжеУкраина семь раз требовала от РФ вернуть захваченные три корабля, но так и не получила ответ - ЗеркальЗаявление по этому поводу сделал представитель Совета Сергей Цеков, пишет ТСН.
По его словам, Украина сначала должна признать «провокацию» у Керченского пролива.
Другой «сенатор» от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что Украина использует корабли для осуществления политического демарша.
Как ранее сообщал УНИАН, Украина направила России ноту из-за захваченных в районе Керченского пролива военных кораблей.
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