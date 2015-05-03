Миссия ОБСЕ обеспокоена обстрелами своих представителей на Донбассе

Глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине, посол Эртугрул Апакан выразил глубокую озабоченность по поводу увеличения числа инцидентов с участием представителей СММ на Донбассе.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Самый серьезный инцидент произошел в субботу днем, когда патруль мониторинговой миссии попал под обстрел в Широкино. К счастью, ранений удалось избежать, отметил Апакан.

Он добавил, что также в субботу в Песках (около Донецкого аэропорта) рядом с патрулем ОБСЕ приземлились четыре мины. В то время там не было никаких боев, ситуация была спокойная.

Менее чем через два часа тот же патруль попал под огонь в Авдеевке, в том числе с применением 152-миллиметровой артиллерии, запрещенной мирными договоренностями. В обоих случаях также никто не пострадал.

Читайте такжеБоевики 35 раз нарушали режим прекращения огня"СММ является безоружной гражданской миссией. Для того, чтобы в полной мере выполнять задачи, возложенные на нее в соответствии с Минскими соглашениями 57 государствами-участниками ОБСЕ, она требует неограниченного и - самое главное - безопасного доступа ко всем районам зоны конфликта", - подчеркнул Апакан.

Посол повторил свой призыв для всех сторон к максимальной сдержанности и обеспечению безопасность наблюдателей ОБСЕ. Он добавил, что СММ продолжает пересматривать меры безопасности в связи с последними событиями.