Президент Польши раскритиковал Германию за отказ Киеву и Тбилиси в ПДЧ

Президент Польши Лех КАЧИНЬСКИЙ подверг критике Германию за отказ поддержать быстрое присоединение Украины и Грузии к Плану действий для членства в НАТО.

Как передает "Немецкая волна" со ссылкой на газету Frankfurter Allgemeine, в послании к 25 другим странам Альянса польский лидер упрекает Германию в том, что она забыла историю. По словам Л.КАЧИНЬСКОГО, в 1955 году НАТО приняло в свои ряды ФРГ, хотя ее границы были признаны не всеми европейскими странами, а в связи с ситуацией в разделенном Берлине миру грозил военный конфликт. Тогда, считает Л.КАЧИНЬСКИЙ, Альянс, несмотря на все риски, принял «мужественное решение». «Память об этом подрывает аргументацию тех, кто выступает против присоединения Украины и Грузии к Плану действий для членства в НАТО», - подчеркнул польский Президент.