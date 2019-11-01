Дубневич рассказал, на какую меру пресечения для себя он рассчитывает

Депутат заявляет, что у него зарплата 38 тыс. грн.

Народный депутат Ярослав Дубневич, которому суд сегодня начал избирать меру пресечения, надеется, что его отпустят на поруки народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам.

Читайте такжеДубневич в состоянии сам заплатить 93-миллионный залог – прокурор

Так, на вопрос, какую сумму залога он может внести, если утверждает, что 93 млн грн у него нет, депутат ответил: «Это некорректный вопрос. Вы хотите подвести, что Дубневич заплатит. У меня зарплата 38 тысяч».

Он добавил, что надеется, что суд изберет ему меру пресечения в виде взятия на поруки народными депутатами.

Также Дубневич отметил, что у него нет собственного автомобиля, а пользуется он арендованным.

Как сообщал УНИАН, 31 октября Верховная Рада поддержала представление генерального прокурора Руслана Рябошапки о даче согласия на привлечение Дубневича к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данным Генпрокуратуры, будучи председателем Комитета ВР по вопросам транспорта, Дубневич был осведомлен о финансовом состоянии ПАО «Укрзализныця», в частности его потребностях при проведении госзакупок, а также имел влияние на учредителей и должностных лиц ПАО, которое является единственным производителем стрелочных переводов, башмакосбрасывателей, устройств уравнительных, рамных рельсов, крестовин, контррельсовых рельсов и комплектов раздельного скрепления.

Доказательства свидетельствуют о том, что Дубневич с сообщниками изучил спрос и цены на рынке стрелочных переводов и принял решение завладеть средствами филиала «Центр обеспечения производства» ПАО «Укрзализныця». По версии следствия, эти деяния причинили убытки в размере 93 млн 277 тыс. Грн.

Следствие считает, что средства были получены контролируемыми Дубневичем и его сообщниками юридическими лицами путем согласованного завышения цены при реализации стрелочной продукции в адрес филиала, при этом народным депутатом неоднократно было использовано свое служебное положение в интересах связанных с ним лиц. В дальнейшем денежные средства были использованы сообщниками по своему усмотрению.

Дубневичу инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Сегодня, 1 ноября, суд начал избирать Дубневичу меру пресечения. Девять народных депутатов, в частности, Игорь Палица, Виктор Балога, Виктор Бондарь, Тарас Батенко, Антон Киссе заявили о готовности взять Дубневича на поруки. САП настаивает на применении к нему меры пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 93 млн грн залога. В суде объявлен перерыв до завтра, 2 ноября.