Истерика Кремля: МИД РФ отреагировало на заявление отстроить Донбасс за счет России

Пресс-секретарь МИД России утверждает, что украинский министр, возможно, не понимает термин "репарации".

Пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия о выплате Россией репараций со стороны страны-агрессора «экстремистским».

Об этом она сообщила российским СМИ.

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При этом она добавила, что «министр, возможно, не понимает значение термина «репарации».

«Если же термин был использован сознательно, то это заявление не только неумное, но и экстремистское», – считает Захарова.

Вечером 31 октября министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что восстановление оккупированной части Донбасса не ляжет на плечи украинцев.

«Украинцы не будут платить за неконтролируемую территорию, конечно нет. Это априори невозможно. Пусть сначала возвращает территории страна-агрессор, платит репарации, а тогда мы будем думать, как будем вкладывать и восстанавливать территорию», – сказал он.