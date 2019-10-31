САП будет просить для Дубневича ареста с правом залога в 93 миллиона гривень

Народный депутат подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, а именно присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет настаивать на применении к народному депутату Ярославу Дубневичу меры пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 93 млн грн.

Об этом сообщается на странице САП в Facebook.

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«В 13:00 1 ноября в Высшем антикоррупционном суде состоится рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения народному депутату Украины 9-го созыва, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Прокуроры САП настаивают на применении к народному избраннику меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 93 млн грн залога», - отметили в ведомстве.

По версии следствия, Дубневич лоббировал выделение денежных средств из бюджета ПАО «Укрзализныця» на закупку товаров у подконтрольных ему предприятий. Финансовые потери от реализации схемы проведения процедур открытых торгов стрелочных переводов, запасных частей к ним и комплектов раздельного скрепления, согласно материалам экспертизы, превышали 93 млн грн.

Как напоминают в САП, 31 октября Верховная Рада поддержала представление генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста) в отношении Дубневича.

Процессуальное руководство в указанном производстве осуществляют прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры ГПУ, досудебное расследование - детективы Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как сообщал УНИАН, по данным ГПУ, будучи председателем Комитета ВР по вопросам транспорта предыдущего созыва парламента, Дубневич был осведомлен о финансовом состоянии ПАО «Укрзализныця», в частности его потребности при проведении госзакупок, а также имел влияние на учредителей и должностных лиц ПАО, которое является единственным производителем стрелочных переводов, башмакосбрасывателей, устройств уравнительных, рамных рельсов, крестовин, контррельсовых рельсов и комплектов раздельного скрепления.

Доказательства свидетельствуют о том, что Дубневич с сообщниками изучил спрос и цены на рынке стрелочных переводов и принял решение завладеть средствами филиала «Центр обеспечения производства» ПАО «Укрзализныця».

В частности, следствие считает, что средства были получены контролируемыми народным депутатом и его сообщниками юридическими лицами через согласованное завышение цены при реализации стрелочной продукции в адрес филиала, при этом народный депутат неоднократно использовал свое служебное положение в интересах связанных с ним лиц. В дальнейшем денежные средства были использованы сообщниками по своему усмотрению.