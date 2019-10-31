В Украину вернулся вице-спикер времен Януковича - Горбатюк

По словам Горбарюка, экс-вице-спикер даже сфотографировался уже у Рады.

Появилась информация, что фигурант дела о законах "16 января", экс-вице-спикер Игорь Калетник уже вернулся в Украину.

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Об этом Сергей Горбатюк, которого уволили с должности начальника управления спецрасследований Генеральной прокуратуры, рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

В частности, как отмечает Горбатюк, это стало возможным после того, как экс-заместитель генпрокурора Луценко Сергей Кизь закрыл дело против Калетника.

"(Калетник. - Ред.) уже в Украине. Сфотографировался возле Верховной Рады", - заявил бывший начальник управления спецрасследований Генеральной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура закрыла дело против экс-первого заместителя главы Верховной Рады Игоря Калетника, ибо суды признали, что в его действиях не было состава преступления. Калетник был подозреваемым по делу "диктаторских законов 16 января".