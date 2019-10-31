ЕС: Украина показала конструктивный подход к "Минску", теперь ждем "позитивных шагов" от РФ

В ЕС приветствуют начало процесса разведения сил в районе Золотого.

В Европейском Союзе заявляют, что ожидают от Российской Федерации использования ее существенного влияния на контролируемых ею боевиков для полного выполнения Минских соглашений.

Об этом УНИАН сообщили в Представительстве ЕС в Украине.

Читайте такжеПутин прокомментировал беседу Зеленского с добровольцами в Золотом

"Мы приветствуем полученный прогресс в рамках Трехсторонней контактной группы по разведению сил и вооружения в Золотом и практические шаги, которые уже сделаны", - отмечается в заявлении.

Также в ЕС заявили, что, если текущие переговоры приведут к началу разведения в Петровском, это тоже "станет еще одним положительным сдвигом".

"Украина продемонстрировала конструктивный подход к дальнейшему продвижению в воплощении Минских соглашений. Мы ожидаем, что Россия также инициативно осуществит позитивные шаги и использует ее существенное влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, чтобы выполнить Минские обязательства полностью", - отмечают в Евросоюзе.

Кроме того, европейские дипломаты отметили, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ остается "источником надежной информации о ситуации на месте". В ЕС отметили, что наблюдатели СММ должны иметь безопасный, защищенный, безусловный и беспрепятственный доступ ко всей территории Украины, в том числе обеспечивать надлежащий мониторинг в тех районах, где происходит разведение сил, и в прилегающих районах.

Как сообщал УНИАН, 29 октября в 12.00 в районе населенного пункта Золотое-4 в 12.00 начался процесс разведения сил и средств с обеих сторон от линии разграничения. В частности, в районе Золотого силы и средства отводятся на расстояние 1 км, процесс должен продолжаться не более 30 дней.

В штабе операции Объединенных сил подчеркнули, что никаких территорий во время разведения Украина не сдает, а подразделения Вооруженных сил Украины не покинули ни одного населенного пункта.

Командующий Объединенными силами Владимир Кравченко заявил, что ВСУ в случае каких-либо провокаций противника в Золотом готовы предоставить защиту гражданским лицам.