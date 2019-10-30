Столтенберг о разведении сил: НАТО очень четко заявляет, что РФ должна вывести все свои войска с Донбасса

В Альянсе заявляют, что Россия должна прекратить дестабилизацию востока Украины.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявляет, что в Альянсе приветствуют усилия по разведению сил в Золотом, но настаивают на необходимости вывода Россией войск с Донбасса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на совместной пресс-конференции с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой в порту Одессы.

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На вопрос, действительно ли, по его мнению, в Золотом происходит двусторонний процесс разведения сил или там происходит одностороний отвод украинских войск, Столтенберг ответил: "Мы приветствуем все усилия, направленные на уменьшение напряженности, на отвод войск и на обеспечение мирного урегулирования конфликта на востоке Украины".

По словам Столтенберга, был заметен определенный прогресс в Станице Луганской. "Мы приветствуем другие усилия, которые следуют этому примеру", - сказал он.

"Но мы знаем, что еще придется пройти долгий путь, поскольку там все еще есть нарушение режима прекращения огня. И мы также видим, что наблюдателям ОБСЕ не позволяют свободно работать", - заявил генсекретарь НАТО и добавил, что на Донбассе СММ ОБСЕ препятствуют осуществлять с помощью беспилотников наблюдения.

"Но я приветствую обновленные усилия и еще большую динамику от президента Зеленского, направленные на поиск мирного урегулирования, и НАТО поддерживает эти усилия", - подчеркнул он.

В то же время Столтенберг сказал: "НАТО очень четко заявляет, что Россия имеет особую ответственность, чтобы воплотить Минские соглашения".

"Она должна вывести все войска, всех своих офицеров и прекратить дестабилизацию востока Украины", - подчеркнул Столтенберг.

Как сообщал УНИАН, 29 октября в 12.00 в районе населенного пункта Золотое-4 в 12.00 начался процесс разведения сил и средств с обеих сторон от линии разграничения. В частности, в районе Золотого силы и средства отводятся на расстояние 1 км, процесс должен длиться не более 30 дней.

В штабе операции Объединенных сил подчеркнули, что никаких территорий во время разведения Украина не сдает, а подразделения Вооруженных сил Украины не оставили ни одного населенного пункта.

Командующий Объединенных сил Владимир Кравченко заявил, что ВСУ в случае любых провокаций противника в Золотом готовы предоставить защиту гражданским.