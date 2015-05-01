В Харькове произошли столкновения между участниками первомайского митинга и проукраинской акции.

Как передает корреспондент УНИАН, в Харькове, несмотря на запрет административного суда, по случаю 1 мая прошел митинг. Около 20 человек, преимущественно пожилого возраста, собрались у стелы, установленной на месте первой «маевки» в Харькове, напротив Благовещенского собора. Они развернули плакат с надписью “Мир, труд, май”.

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К участникам митинга подошел судебный исполнитель и сообщил, что вчера, 30 апреля, Харьковский окружной административный суд запретил организации “Трудовая Харьковщина” проводить на этом месте митинг. Часть митингующих заявили, что они не имеют никакого отношения к этой организации и отказались покидать площадку возле стелы.

После этого к митингующим подошли около 30 молодых людей с государственными флагами, часть из них была в камуфлированной форме. Молодые люди начали петь Государственный Гимн Украины рядом с участниками первомайского митинга. После этого одна из пенсионерок попыталась выхватить флаг Украины. На возгласы проукраински настроенных молодых людей “Слава Украине!” некоторые участники первомайского митинга отвечали “Слава России!”. Из-за этого между участниками акций произошло несколько стычек. Молодой человек в камуфлированной форме вырвал из рук митингующего и разорвал плакаты с надписью “Мир, труд, май”, положив его в урну.

Работники милиции, находившиеся на месте проведения первомайского митинга, оттеснили его участников к автобусу, однако пенсионеры отказались заходить к нему, большая часть из них просто разошлась.

Представитель организации «Громадська варта Харькова», который возглавлял проукраинскую акцию, которая началась одновременно с первомайским митингом, Валентин Быстриченко заявил, что во время первомайских праздников в Харькове, чтобы не расшатывать ситуацию, необходимо отказаться от проведения несанкционированных массовых мероприятий.

Он подчеркнул, что проукраински настроенная община Харькова сотрудничает с правоохранительными органами, ее активисты будут появляться в местах, где постараются организовать антиукраинские меры, чтобы помешать их проведению.