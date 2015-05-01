Полсотни людей с флагами собрались на бульваре Шевченко, где раньше стоял Ленин

Раньше 1 мая на этом месте собирались сторонники Коммунистической партии Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, вокруг митингующих расположились несколько групп правоохранителей по 3-4 человека.

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Следует отметить, что в центре столицы сегодня почти нет людей. На Европейской и Почтовой площадях также очень мало автомобилей.

Как сообщал УНИАН, 8 декабря 2013 года группа лиц в масках снесла и разбила памятник Ленину на бульваре Тараса Шевченко в центре Киева. Некоторые из них держали флаги ВО «Свобода», зажигали файеры и бросали дымовые шашки.