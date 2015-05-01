Полсотни людей с флагами собрались на бульваре Шевченко, где раньше стоял Ленин
10:41, 01 мая 2015Политика
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В Киеве, в начале бульвара Тараса Шевченко напротив Бессарабской площади, на месте, где раньше стоял памятник Владимиру Ленину, собралось около 50 человек с государственными флагами и флагами ВО «Свобода».
Бульвар Шевченко / kartagoroda.com.ua
Раньше 1 мая на этом месте собирались сторонники Коммунистической партии Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, вокруг митингующих расположились несколько групп правоохранителей по 3-4 человека.
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Следует отметить, что в центре столицы сегодня почти нет людей. На Европейской и Почтовой площадях также очень мало автомобилей.
Как сообщал УНИАН, 8 декабря 2013 года группа лиц в масках снесла и разбила памятник Ленину на бульваре Тараса Шевченко в центре Киева. Некоторые из них держали флаги ВО «Свобода», зажигали файеры и бросали дымовые шашки.
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