С 1 ноября нардепы будут по-новому регистрироваться в Раде

Первый заместитель председателя Верховной Рады призвал депутатов учитывать это завтра и прийти вовремя.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук напомнил народным депутатам, что с завтрашнего дня изменяются правила их регистрации на заседаниях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в начале вечернего заседания парламента.

По словам Стефанчук, ранее Верховная Рада приняла закон о регистрации депутатов на заседаниях.

"Мы отказываемся от бумажной регистрации, и с завтрашнего дня регистрация будет проводиться путем вставления карточки и нажатия кнопки "за", - сказал он.

Стефанчук призвал депутатов учитывать это завтра и прийти вовремя для регистрации, чтобы можно было "увидеть реальные цифры на табло, сколько людей в зале".

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Как сообщал УНИАН, 16 октября Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в закон "О статусе народного депутата Украины" и Регламент ВР о прекращении возмещения народному депутату расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний парламента или заседаний комитетов (№1035-2).

В Регламенте ВР устанавливается, что перед открытием каждого пленарного заседания в зале заседаний ВР народный депутат регистрируется с помощью электронной системы путем нажатия кнопки "за". Если депутат не зарегистрировался с помощью электронной системы, но в течение пленарного заседания осуществлял голосование по вопросам повестки дня пленарного заседания с помощью электронной системы, он считается зарегистрированным с помощью электронной системы.

Данные об участии депутата в не менее 70% голосований при принятии решений ВР на каждом пленарном заседании являются основанием для начисления заработной платы народному депутату за время участия в пленарных заседаниях. Учет участия депутата в голосовании при принятии решений ВР осуществляется с помощью электронной системы, а данные такого учета (в процентах) обнародуются за каждый день пленарных заседаний на официальном сайте ВР и на личной странице народного депутата, размещенной на официальном сайте парламента.

Ранее в Регламенте определялось, что данные письменной регистрации являются основанием для начисления выплат народному депутату за время участия в пленарных заседаниях ВР.

25 октября закон подписал президент Владимир Зеленский.