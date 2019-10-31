Премьер – Еврокомиссии: Украина через 5 лет хочет максимально приблизиться к членству ЕС

По словам премьера, Украина доказывает свое желание стать членом ЕС и НАТО своими действиями.

Украина через пять лет хочет максимально приблизиться к членству в Европейском Союзе.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время встречи с генеральным директором Директората Еврокомиссии по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Кристианом Даниэльсоном, передает пресс-служба Кабмина.

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«Европейская и евроатлантическая интеграция – наш ключевой приоритет. И мы об этом не просто говорим, мы доказываем это своими действиями. Через пять лет мы хотим максимально приблизиться к членству в ЕС. И в этом мы нуждаемся в вашей помощи», - цитирует премьера его пресс-служба.

Во время встречи Гончарук отметил, что Украина надеется на особый формат партнерства в рамках инициативы Европейского Союза "Восточное партнерство", а также заинтересована в заключении АСАА – соглашения о так называемом «промышленном безвизе», который станет значительным шагом на евроинтеграционном пути.

В свою очередь, Кристиан Даниэльсон отметил важность для Еврокомиссии изучения вопроса для дальнейшего проведения переговоров и заключения АСАА. Стороны договорились обсудить реализацию этого процесса позже.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля Верховная Рада внесла изменения в Конституцию относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО.