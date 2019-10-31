Зеленский назначил главу Комиссии по вопросам евроатлантической интеграции Украины

Президент назначил председателем комиссии вице-премьера Дмитрия Кулебу, освободив от выполнения этих обязанностей Иванну Климпуш-Цинцадзе.

Президент Владимир Зеленский утвердил положение о Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины и сменил ее состав.

Об этом говорится в указе №784/2019 от 30 октября, обнародованном на сайте главы государства.

Так, Зеленский назначил председателем Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебу, освободив от выполнения этих обязанностей Иванну Климпуш-Цинцадзе.

Согласно указу, Комиссия по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины является вспомогательным органом при президенте.

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В частности, положение определяет основные задачи комиссии. Среди них - содействие согласованному выполнению центральными органами исполнительной власти, другими государственными органами, которые входят в национальную систему координации евроатлантической интеграции Украины, мероприятий в рамках реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в НАТО, повышение эффективности выполнения приоритетных задач по достижению критериев, необходимых для членства в НАТО.

Кроме того, в задачи комиссии входит проведение мониторинга, анализ и оценка состояния деятельности, связанной с выполнением задач в сфере евроатлантической интеграции Украины и сотрудничества с НАТО, центральных органов исполнительной власти, других государственных органов, привлеченных к выполнению годовых национальных программ под эгидой комиссии Украина - НАТО, индивидуальных программ, отраслевых планов сотрудничества с альянсом.

Также на комиссию возложены обязанности готовить и вносить президенту предложения по развитию сотрудничества между Украиной и НАТО, определять пути и способы решения проблемных вопросов в сфере евроатлантической интеграции, повышать эффективность деятельности центральных органов исполнительной власти, других государственных органов по выполнению задач в указанной сфере, совершенствовать нормативно-правовую базу по вопросам сотрудничества между Украиной и НАТО.

К сфере задач комиссии относится и наработка предложений относительно направления деятельности украинских частей совместных рабочих групп Украина-НАТО, рабочих групп сотрудничества Украины с НАТО.

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Согласно положению, в состав комиссии в качестве членов включают представителей центральных органов исполнительной власти, других государственных органов, государственных предприятий, учреждений и организаций, привлеченных к сотрудничеству с НАТО в рамках годовых национальных программ под эгидой Комиссии Украина-НАТО.

Отмечается, что персональный состав комиссии утверждает президент Украины по представлению председателя комиссии.

Также из числа членов комиссии определяются национальные координаторы по вопросам сотрудничества Украины с НАТО, обеспечивающие реализацию возложенных на комиссию задач в соответствующих сферах.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украине никто не может пообещать членство в Европейском Союзе и Организации североатлантического договора (НАТО).