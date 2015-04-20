Шендерович о будущем РФ: Нужно, чтобы Путин дожил до своего суда в Гааге, а не умер

Такое мнение в интервью «Апострофу» выразил российский писатель Виктор Шендерович.

«Здоровье (Путина – ред.), говорят, вроде неплохое. Он тут недавно исчез на какое-то время. И Facebook, и интернет переполнился какими-то странными надеждами на то, что с ним что-то случилось. Это довольно плохо говорит о нас и о нашем состоянии»,– отметил он.

По словам Шендеровича, «не надо надеяться, что произойдет что-то хорошее в связи с тем, что Путин умрет».

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«Я бы очень хотел, чтобы Путин дожил до суда, потому что в противном случае это будет означать, что мы опять не выучим урок. Опять что-то случится, опять придет другой лидер нации, никаких выводов, все будут что-то говорить про себя, что-то знать про себя, и мы в очередной раз будем страной невыученных уроков. Конечно, хотелось бы, чтобы были сделаны выводы, в том числе выводы юридические, я на это очень сильно уповаю. Но я не думаю, что это будет слишком скоро. Хотя этого никто не может знать. Но то, что он сильно помог будущему процессу в Гааге,– это безусловно»,– добавил писатель.

Напомним, ранее Шендерович заявил, что при Владимире Путине Россия продолжит гибнуть, и сейчас она прямиком направляется к распаду. Кроме того, он акцентирует внимание на том, что если россиянам по-прежнему будут рассказывать, что РФ - это империя, то это уже означает распад.