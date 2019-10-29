Пристайко рассказал, когда будет назначен новый посол Украины в США

Министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что президент Владимир Зеленский уже выбрал кандидатуру на должность нового посла Украины в Соединенных Штатах Америки.

Украина ожидает от США агреман (предварительное согласие) на назначение нового посла.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил журналистам перед началом инвестиционного форума RE:THINK. Invest in Ukraine в Мариуполе, отвечая на вопрос о назначении нового посла Украины в США.

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«Как только американская сторона даст агреман, то есть разрешение на конкретного человека ... Уже есть, отправлен запрос на агреман, человек выбран президентом Украины. Как только придет, президент подписывает указ, и мы вам всем честно говорим - у нас есть посол в США», - сказал он.

Пристайко добавил, что эта кандидатура - действующий посол Украины, однако не уточнил, в какой именно стране или в международной организации.

Как сообщал УНИАН, 19 июля Зеленский уволил 11 послов, в том числе посла Украины в США Валерия Чалого.