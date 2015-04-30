В МИД Украины назвали визит генсека ООН в Москву "грустью и печалью"

Об этом сказал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) Дмитрий Кулеба в эфире одного из украинских телеканалов. "Этот визит напрямую повлияет на восприятие ООН, на доверие к ней не только в Украине, но и в мире", - сказал дипломат.

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Дмитрий Кулеба отметил, что такой визит - это "грусть и печаль современной международной системы безопасности". Он напомнил, что цель ООН - беречь мир, а один из главных принципов ООН - это неприменение вооруженных сил. "Конечно, если генсек ООН едет в государство, которое нарушило мир, применило вооруженные силы и совершило агрессию против другого государства, это вызывает у нас вопросы", - сказал он.

"Мы понимаем, что 9 мая это общий праздник и для нас, и для россиян, и для всех, кто боролся с фашизмом, и для ООН, которая родилась благодаря этой победе, но очень важно за попыткой почтить память исторических событий не потерять связь с реальностью и сохранить лицо организации сейчас", - подчеркнул Дмирий Кулеба.

Он выразил надежду, что Пан Ги Мун воспользуется случаем этого визита, "чтобы лично сказать Путину: пожалуйста, остановите российскую агрессию в Украине и прекратите нарушать фундаментальные принципы и цели ООН".

Дмитрий Кулеба сообщил, что МИД Украины отслеживает, кто именно из лидеров стран мира приедет в Москву 9 мая.