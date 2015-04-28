МИД: безвизовый режим с ЕС отложат до начала 2016 года, саммит в Риге - только "шанс на сигнал"

Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Украина", пишет РБК-Украина.

Дмитрий Кулеба считает, что существует шанс в мае на Рижском саммите ЕС услышать сигнал о безвизовом режиме.

"Шанс на сигнал очень вероятен. Ранее мы планировали, что на саммит в Риге мы выйдем уже на принятие решения о безвизовом режиме, но следующие шаги будут такими. 13 мая Европейская комиссия представит отчет о достижениях Украины в выполнении требований для введения безвизового режима, после этого этот вопрос будет еще раз обсужден с украинской стороной, мы поймем, что еще мы можем сделать, и тогда уже в Риге решение о безвизовом режиме будет приниматься в последний момент, но оно не будет касаться введения. Оно будет касаться определения четких перспектив, алгоритмов, по которым нужно будет двигаться", - сказал Кулеба.

Читайте такжеТуск считает возможным безвизовый режим для украинцевОн подтвердил, что ситуация с введением безвизового режима отодвинется к началу 2016 года.

"Да, она будет устранена и здесь будет ответственность как на Украине, на четком выполнении тех требований, которые перед нами стоят, так и часть ответственности на Европейском Союзе, чтобы в ходе процесса не возникали какие-то новые условия, опасения, или политические озабоченности", - отметил посол.