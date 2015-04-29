Украина является форпостом европейской цивилизации в борьбе за свободу и демократию – Порошенко

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на совещании с председателями районных государственных администраций, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

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«Президент подчеркнул необходимость консолидации общества вокруг празднования 8 и 9 мая Дня памяти и примирения и Дня Победы во Второй мировой войне. На совещании с председателями районных государственных администраций глава государства призвал обязательно привлечь к празднованиям сегодняшних украинских героев – участников боевых действий, ветеранов Отечественной войны 2014-2015 годов», - отмечает пресс-служба.

«Прадеды и правнуки должны обязательно быть рядом, стоять рядом друг с другом, плечом к плечу во время празднования, демонстрируя единство взглядов, и, по моему мнению, абсолютно очевидны параллели с кем тогда, и с кем сейчас борется украинский народ», – сказал Порошенко.

По его словам, украинский народ своим героизмом, своей жертвенностью в борьбе за освобождение Европы внес неоценимый вклад в победу над нацизмом в 1939-1945 годах. «И сегодня Украина и украинцы являются форпостом европейской цивилизации в борьбе за свободу, за демократию, за европейские ценности», – подчеркнул Порошенко.