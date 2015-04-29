Ярош назвал провокацией окружение базы Правого сектора бойцами ВСУ

Об этом говорится в его заявлении, обнародованном на сайте ПС.

По словам Яроша, база была блокирована без всяких предупреждений подразделениями десантников 25 - и 95-й бригад, вместе с бронетехникой и тяжелым вооружением.

"Были выставлены блок-посты молодых, только мобилизованных солдат. Они остановили одну из наших машин, и потребовали от бойцов сдать оружие. На мой звонок начальник Генерального штаба Виктор Муженко сразу не ответил и мы не смогли немедленно обсудить ситуацию. Хотя было очевидно, что без приказа Генштаба эта операция не могла быть проведена", - заявил он.

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Ярош подчеркнул, что приказал бойцам "ПС" оружие не сдавать и не поддаваться на провокации.

"Я вижу, что военное и политическое руководство решило намеренно спровоцировать конфликт. Подтолкнуть бойцов "ПС" на неправомерные действия в отношении солдат ВСУ, чтобы дискредитировать добровольческие отряды. Так вот - провокация не пройдет", - подчеркнул Ярош.

По его словам, на территории базы "ПС" сохраняется порядок, несет службу боевая охрана.

"Как народный депутат я буду требовать тщательного расследования инцидента", - заявил политик.