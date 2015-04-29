"Правый сектор" ожидает от Порошенко публичного подтверждения, что ДУК разоружать не будут
В центральном проводе военно-политического движения "Правый сектор" ожидают от президента Украины Петра Порошенко публичного подтверждения информации, что Добровольческий украинский корпус "ПС" разоружать не будут.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам член центрального провода "Правого сектора" Андрей Бондаренко после завершения митинга возле Администрации президента.
"Со слов проводника военно-политического движения "Правый сектор" Дмитрия Яроша, переговоры с заместителем начальника Генштаба генералом (Сергеем) Бесарабом сейчас фактически на финальной стадии. Насколько я понимаю, оно будет публичным (решение по результатам переговоров), подтверждение со стороны президента Петра Порошенко, подтверждение того, что разоружение добровольцев никто не будет (осуществлять) и, что вступление Добровольческого украинского корпуса в ряды Вооруженных сил Украины будет завершен в ближайшее время", - подчеркнул Бондаренко.
Читайте такжеТри сотни бойцов "Правого сектора" пикетируют АП в Киеве (фото)
Он сообщил, что Порошенко связывался с Ярошем и заявил, что "не в курсе дела, кто является виновным, и кто отдавал приказы блокировать военную базу "ПС" в Днепропетровской области".
"Петр Алексеевич сказал, что он не в курсе, что происходит. И это очень удивляет меня, потому что, вы знаете, есть простой вопрос: кто в доме хозяин", - сказал Бондаренко.
По словам Бондаренко, если договоренности не будут выполнены, то "Правый сектор" продолжит проводить акции протеста с привлечением большего количества людей.
Большинство участников акции разошлись, однако несколько десятков человек все еще остаются на улице Банковой.