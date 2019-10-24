Associated Press: Зеленский чувствовал давление Трампа еще до скандального разговора

Украинского президента сразу же после победы на выборах начали волновать попытки американской стороны втянуть его в американскую избирательную схватку.

Более чем за два месяца до скандального телефонного разговора, из-за которого президент США Дональд Трамп теперь оказался перед угрозой импичмента, новоизбранного лидера Украины уже тревожило давление со стороны американского коллеги относительно начала расследования против его соперника-демократа Джо Байдена.

7 мая Владимир Зеленский собрал небольшую группу советников в Киеве, чтобы обсудить энергетические потребности страны. Но вместо этого они потратили более чем три часа на разговоры о том, что делать с настойчивыми требованиями личного адвоката президента США Руди Джулиани по расследованию и как не позволить втянуть себя в американские выборы. Об этом Associated Press рассказали трое людей, информированные о подробностях встречи. Они пообщались с журналистами на условиях анонимности из-за дипломатической чувствительности проблемы, которая возникла в американо-украинских отношениях.

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Встреча состоялась перед инаугурацией Зеленского, но спустя две недели после того, как Трамп позвонил ему впервые, чтобы поздравить с победой на президентских выборах. Все детали этого разговора лидеров США и Украины остаются не раскрытыми до настоящего времени. Поэтому не известно, не просил ли Трамп украинского лидера открыто начать расследование против Байдена и его сына. Трое собеседников издания не могут точно вспомнить, были ли опасения Зеленского вызваны первым телефонным звонком Трампа. Но их рассказы подтверждают, что украинского президента волновали попытки американского коллеги протолкнуть расследование против бывшего вице-президента США и его сына Хантера.

Во всяком случае, новоизбранный лидер Украины, зажатой между Россией и демократиями НАТО, которые США в последнее время отталкивают от себя, знал ранее, что получение важной военной помощи может зависеть от его готовности выбрать сторону в американской политической схватке. Для бывшего актера, который победил с обещанием очистить страну от коррупции, первое крупное внешнеполитическое испытание устроила не враждебная Россия, а ценный союзник - США.

Издание пишет, что на встрече 7 мая присутствовали два ключевых соратника украинского президента: Андрей Богдан и Андрей Ермак. Также в комнате присутствовали глава "Нафтогаза" Андрей Коболев и Амос Хочстейн, американец, который занимает пост в наблюдательном совете энергетической компании Украины. Последний был дипломатом, который давал советы Байдену по украинским делам во времена администрации Барака Обамы.

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Офис Президента Украины не ответил на запросы Associated Press о комментарии. Белый дом тоже отказался говорить, не требовал ли Трамп от украинского лидера начать нужные ему расследования во время звонка 21 апреля. Американская администрация предложила только сухой пресс-релиз относительно этого разговора, в котором говорилось, что Трамп призвал Зеленского и украинский народ внедрять реформы, повышать процветание и "искоренять коррупцию". В течение последующих месяцев Трамп и его соратники часто использовали слово "коррупция", когда говорили об усилиях, нацеленных заставить украинскую сторону начать расследование против демократов.