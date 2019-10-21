У Гончарука объяснили, почему закрыли заседания Кабмина от украинцев

По словам Дубилета, Кабмин всегда был разделен на две части – открытую и закрытую, где происходила вся работа.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что правительство решило отказаться от прямых трансляций заседаний для проведения эффективных рабочих дискуссий.

"Идея перестать приглашать прессу на заседания была следующая. Когда присутствуют СМИ, не получается проводить откровенные и эффективные рабочие дискуссии. Вместо того, чтобы говорить по сути, думаешь лишь о том, как ты будешь выглядеть на камерах", – сообщил Дубилет в интервью LB.ua.

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По его словам, Кабмин всегда был разделен на две части – открытую и закрытую, где происходила вся работа.

"Открытая была в общем-то площадкой для продвижения лично премьера. Согласитесь, это в какой-то степени нечестно. Мы должны играть по-честному", – отметил Дубилет.

"Заседания Кабмина – место, где ты обсуждаешь рабочие вопросы, а не площадка для пиара", – резюмировал он.