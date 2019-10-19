Горбатюка не допустили к переаттестации в Офисе генпрокурора

К переаттестации в Офисе генпрокурора не допустили свыше 200 прокуроров ГПУ.

Свыше 200 прокуроров, среди которых руководитель Управления спецрасследования Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, не допустили к переаттестации на должности в Офис генпрокурора.

Об этом журналист Ирина Ромалийская написала в Facebook.

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По ее словам, Горбатюк, Алексей Донской и еще более 200 прокуроров Генеральной прокуратуры не допущены к переаттестации, которая необходима для перехода на должности в Офис генпрокурора.

В частности, для допуска необходимо было подать заявление с согласием на то, что во время собеседования может приниматься к вниманию анонимная информация о прокуроре, которая не подлежит официальному подтверждению.

«Некоторые прокуроры решили не идти на это нарушение закона... В результате — они отказались подписывать такое заявление... Что в итоге? В итоге к аттестации не допустили. По моим данным, речь идет более чем о 200 прокурорах из ГПУ (всего их около 1300). Некоторых из недопущенных уже уволили», — добавила Ромалийская.

Отметим, в комментариях к ее посту Горбатюк отметил, что вопрос не только в «анонимках», но и в нарушениях в реформе Генпрокуратуры.

«В полиции именно так и произошло — большая часть уволенных восстановилась. Те же грабли только под новым соусом», — заявил он.