Глава Рады на заседании пошутил над нардепом Гончаренко
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков пошутил над народным депутатом Украины Алексеем Гончаренко (фракция «Европейская солидарность»).
Как передает корреспондент УНИАН, выступая на заседании парламента, Гончаренко обвинил Разумкова в нарушении регламента ВР. И при этом отметил, что подарит ему Регламент для изучения.
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После выступления Гончаренко пошел на рабочее место. И в это время председатель ВР пошутил: «Извините, но вы как всегда, не выполняете обещание, даже Регламент не подарили».
В зале эти слова были встречены смехом.
Разумков отметил, что Гончаренко не выполняет обещания, «причем независимо от того, того в какой политической силе» он находится.
После этого депутат вернулся к трибуне и стал предлагать председателю ВР Регламент, но тот ему продемонстрировал свою книжечку Регламента, отметив: «Спасибо, у меня есть. Но и результат уже есть».
При этом Разумков отметил, что хотя у него и меньше было времени, но регламент он знает лучше Гончаренко.
Ранее сообщалось, что председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков поддерживает идею введения императивного мандата в парламенте.