Глава Рады на заседании пошутил над нардепом Гончаренко

Выступая на заседании парламента, Гончаренко обвинил председателя ВР в нарушении регламента ВР.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков пошутил над народным депутатом Украины Алексеем Гончаренко (фракция «Европейская солидарность»).

Как передает корреспондент УНИАН, выступая на заседании парламента, Гончаренко обвинил Разумкова в нарушении регламента ВР. И при этом отметил, что подарит ему Регламент для изучения.

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После выступления Гончаренко пошел на рабочее место. И в это время председатель ВР пошутил: «Извините, но вы как всегда, не выполняете обещание, даже Регламент не подарили».

В зале эти слова были встречены смехом.

Разумков отметил, что Гончаренко не выполняет обещания, «причем независимо от того, того в какой политической силе» он находится.

После этого депутат вернулся к трибуне и стал предлагать председателю ВР Регламент, но тот ему продемонстрировал свою книжечку Регламента, отметив: «Спасибо, у меня есть. Но и результат уже есть».

При этом Разумков отметил, что хотя у него и меньше было времени, но регламент он знает лучше Гончаренко.

Ранее сообщалось, что председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков поддерживает идею введения императивного мандата в парламенте.