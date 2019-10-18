Разумков выступил за введение императивного мандата

Он подчеркивает, что приходя с политической силой, депутат несет ответственность как за те идеи и обещания, которые давал лично, так и за то, что несла эта политсила.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков поддерживает идею введения императивного мандата в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире программы "Право на владу".

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"Моя личная позиция относительно императивного мандата: я считаю, что это было бы неплохо, если бы он был в Верховной Раде Украины. И приходя с одной политической силой, ты несешь ответственность как за те идеи и обещания, которые давал лично, так и за то, что несла эта политическая сила", - отметил спикер.

Он добавил: "Если у тебя изменились взгляды, то тебе стоит уйти или создать свою политическую силу, или пойти на округ и доказать, что ты сильный, самостоятельный и можешь снова попасть в Верховную Раду".