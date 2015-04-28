Яценюк: кто поддерживает Украину, тот поддерживает стабильность в мире

Такое заявление на Международной конференции в поддержку Украины сделал премьер-министр Арсений Яценюк.

Премьер подчеркнул, что международное сообщество стоит перед небывалыми вызовами: "Лучший путь – это оставаться объединенными и дать очень сильный общий ответ на все вызовы, которые возникли перед всеми нами".

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Глава правительства сообщил, что вскоре состоится Конференция по безопасности в Киеве, инвестиционные конференции в США и Германии: "В конце года в Киеве состоится огромная инвестиционная конференция, цель которой - привлечь дополнительных частных инвесторов и усилить экономический рост в Украине".

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабмина, в ходе Международной конференции в поддержку Украины правительство и высокие представители международного сообщества и деловых кругов обсудят реформирование экономики,борьбу с коррупцией. Будут также представлены инициативы по восстановлению территорий, пострадавших от российской агрессии, и решению проблем внутренне перемещенных лиц.