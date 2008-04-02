Кучма считает, что американцам сейчас не до Украины

Визит в Украину президента супердержавы в любом случае знаковый. Так в эксклюзивном интервью УНИАН прокомментировал итоги визита Джорджа Буша экс-президент Украины Леонид Кучма ."А что касается результатов... Мы же пока не видели текстов подписанных документов. Подписали Дорожную карту. Оценить ее, исходя из результатов пресс-конференции, тяжело. Понятно, что главным флагом визита было НАТО. Но, как мне кажется, у Соединенных Штатов столько проблем: Афганистан, Ирак, Иран, падение доллара, негативные процессы экономики, отношения с Европейским Союзом, экспортеры которого теряют от укрепления своей валюты. Учитывая, что в Америке – выборы, то я думаю американцам не до украинских проблем. Это абсолютно ясно. И то, что Джордж Буш приехал в конце своей каденции, это тоже вызывает вопрос", - отметил Леонид Кучма.

Экс-президент также считает, что “мы должны рассчитывать на свои силы, и не кланяться кому-то одному, а искать геополитические интересы и приоритеты во всем мире”.

Полный текст интервью читайте на сайте завтра