В Белом Доме случайно признали давление Трампа на Украину

Уже через час в Белом Доме отрицали свое же заявление.

И.о. руководителя аппарата Белого Дома Мик Малвейни в четверг признал, что президент США Дональд Трамп заморозил почти 400 миллионов долларов военной помощи Украине в обмен на выполнение требований администрации президента.

Об этом сообщает CNN.

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Уже через час Малвейни отрицал свое же заявление.

И.о. руководителя аппарата Белого Дома во время обеденной пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что знал только о запросе США расследовать взлом серверов демократов 2016 года. Решение временно заморозить помощь действительно приняли, но не для того, чтобы активизировать расследование в отношении компании Burisma, где работал сын одного из основных политических соперников Трампа Джо Байдена

"Поэтому мы задержали деньги", – сказал Малвейні.

Как сообщал УНИАН, Напомним, три комитета Палаты представителей Конгресса США заявили в сентябре, что начали "широкомасштабное расследование" сообщений о том, что президент Дональд Трамп, его адвокат Руди Джулиани и, возможно, другие оказывали давление на правительство Украины, чтобы склонить его к содействию кампании по переизбранию Трампа.

Представитель демократов, который возглавляет комитеты по вопросам разведки, наблюдения и иностранным делам Палаты обратился к Белому дому и Государственному департаменту с просьбой предоставить информацию о том, что они назвали попытками "манипулировать украинским правосудием".

Трамп и некоторые другие республиканцы ранее спрашивали, не было ли конфликта интересов в том, что Хантер Байден, сын бывшего вице-президента-демократа Джо Байдена, ныне кандидата в президенты, был членом правления украинской газовой компании Burisma, членов которой обвиняют в уклонении от уплаты налогов.