В Раде предлагают создать ВСК по пожарам на военных складах

Глава фракции «Слуга народа» планирует возглавить эту комиссию, в ее состав должны войти 13-15 человек.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия инициирует создание парламентской Временной следственной комиссии по пожарам на военных складах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.

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«Мы будем вносить проект постановления на следующей неделе. Сейчас мы направили всем фракциям просьбу, чтобы они предоставили своих членов в эту следственную комиссию. Моя логика в том, что за последние несколько лет были большие пожары и взрывы на военных складах, и вред, который был нанесен государству, - его даже нельзя сейчас никак посчитать в деньгах», - сказал депутат.

Арахамия отметил, что планирует возглавить эту ВСК, в ее состав должно войти 13-15 человек.

Как сообщал УНИАН, 23 марта 2017 года на военном арсенале близ Балаклеи Харьковской области произошел пожар с последующей детонацией боеприпасов. Взрывами были повреждены десятки зданий. Одна жительница Балаклеи во время взрывов погибла в результате падения конструкций дома.

26 сентября 2017 года пожар и взрывы произошли на открытой площадке хранения боеприпасов воинской части А1119 вблизи города Калиновка Винницкой области, пострадавших не было.

9 октября на территории 6-го арсенала Минобороны близ пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, вызвавшие пожар. С близлежащих территорий были эвакуированы более 12,5 тысяч человек, закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта, от газоснабжения отключены г. Ичня и 11 населенных пунктов Ичнянского района.

Основной версией следствия во время расследования взрывов на складах с боеприпасами была диверсия.