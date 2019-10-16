Роспуск Рады: Шевчук заявил, что решение КСУ приняли без аргументов

По словам Станислава Шевчука, он бы отказал в рассмотрении дела вообще.

Восстановленный на посту председателя Конституционного суда (КСУ) Станислав Шевчук считает политическим, а не юридическим решение суда относительно роспуска парламента президентом Владимиром Зеленским летом 2019 года.

Об этом пишет Громадське.

Читайте такжеКомитет Рады приостановил конкурс на кресло Шевчука в Конституционном суде«Оно без аргументации, в нем (в этом решении – ред.) надо было отказывать с самого начала. В аргументации суда что записано: это конфликт президента с парламентом, значит, это должен решать народ Украины, согласно 5-й статье Конституции. Это классический политический вопрос – если народ должен решать, значит нет юридических критериев», – сказал он.

Шевчук отметил, что если бы возглавлял Конституционный суд в то время, то отказал бы в рассмотрении этого дела.

«Это политический вопрос, когда нет юридических критериев, тогда суд просто отказывается от своей юрисдикции», – резюмировал Шевчук.

Как ранее сообщал УНИАН, в Конституционном суде не пустили на работу восстановленного на должности председателя суда Шевчука.