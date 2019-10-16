В Конституционном суде не пустили на работу восстановленного в должности главы суда Шевчука (видео)

Адвокаты Станислава Шевчука будут жаловаться в ГБР.

Бывшего главу Конституционного суда Станислава Шевчука, которого Окружной админсуд Киева восстановил в должности, охранники не пустили на работу.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Шевчук пытался пройти на свое рабочее место, однако сотрудники Управления госохраны объяснили - проход на режимный объект возможен только по служебным удостоверениям и пропускам.

Глава секретариата, в свою очередь, сообщил, что Конституционный суд пока не решил, что делать с возвращением бывшего председателя. В заседании, где рассматривается это дело, объявили перерыв и продолжат его в ближайшее время.

Адвокаты Шевчука вызвали полицию для фиксации недопуска на рабочее место и будут жаловаться в Государственное бюро расследований.

Комментируя отложение судом решения, Шевчук отметил, что не может ждать несколько лет, так как у него полномочия остаются 3 года. По его мнению, решение должно быть исполнено немедленно.

Как сообщал УНИАН, 5 месяцев назад тогдашнему председателю Конституционного суда Шевчуку коллеги выразили недоверие. Ему обвиняли в незаконном назначении советников, провозглашении политических заявлений и в конце концов сняли с должности. Однако Шевчук это решение обжаловал в Окружном админсуде столицы, который признал увольнение незаконным.