Рада приняла закон о "штрафах" за прогулы нардепов

Депутатам не будут компенсировать затраты на проезд и проживание, а также расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий.

Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в Закон Украины «О статусе народного депутата Украины» и в Регламент Верховной Рады Украины о прекращении возмещения народному депутату Украины расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний Верховной Рады Украина или заседаний комитетов Верховной Рады Украины (№1035-2).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 265 народных депутатов из 382, зарегистрированных в сессионном зале.

Читайте такжеВерховная Рада приняла судебную реформу ЗеленскогоВ Законе «О статусе народного депутата Украины» определяется, что народному депутату в течение всего срока выполнения депутатских полномочий ежемесячно выдаются средства для компенсации стоимости проезда, аренды жилья или найма гостиничного номера, а также возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, в размере месячной заработной платы народного депутата, которые не подлежат налогообложению.

Так, принятым законом в Законе Украины «О статусе народного депутата Украины» устанавливается, что если народный депутат в течение календарного месяца в течение одной очередной сессии Верховной Рады без уважительных причин не принимает непосредственного участия в более 30% голосований при принятии решений ВР на пленарных заседаниях парламента или в более 50% заседаний комитета ВР, в состав которого он избран, таком депутату не возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц.

Прекращение возмещения депутату расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, осуществляется по распоряжению председателя ВР, издаваемого на основании решения комитета, в компетенцию которого входят вопросы депутатской этики, принимается на основе сведений по учету рабочего времени народных депутатов, предоставленных Аппаратом ВР.

В Регламенте ВР устанавливается, что перед открытием каждого пленарного заседания в зале заседаний ВР народный депутат регистрируется с помощью электронной системы путем нажатия кнопки «за». В случае, если депутат не зарегистрировался с помощью электронной системы в соответствии с определенным этой статьей способом, но в течение пленарного заседания осуществлял голосование по вопросам повестки дня пленарного заседания с помощью электронной системы, он считается зарегистрированным с помощью электронной системы.

Читайте такжеРада назначила нардепа от "Слуги народа" Совгирю представителем парламента в КСУДанные участия депутата в не менее 70% голосований при принятии решений ВР на каждом пленарном заседании являются основанием для начисления заработной платы народному депутату за время участия в пленарных заседаниях. Учет участия депутата в голосовании при принятии решений ВР осуществляется с помощью электронной системы, а данные такого учета (в процентах) обнародуются за каждый день пленарных заседаний на официальном сайте ВР и на личной странице народного депутата, размещенной на официальном сайте Верховной Рады.

Ранее в Регламенте определялось, что данные письменной регистрации являются основанием для начисления выплат народному депутату за время участия в пленарных заседаниях ВР.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие с 1 числа месяца, следующего за месяцем его опубликования.

Как ранее сообщал УНИАН, за «кнопкодавство» в Раде нардепов предлагают штрафовать на 85 тысяч гривен.