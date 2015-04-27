Депутат: Решение о дальнейшей судьбе парламента будет приниматься вне его стен

Об этом в интервью Главреду заявил лидер Единого Центра, народный депутат Украины Виктор Балога.

Он констатирует, что в результате внеочередных выборов проевропейские политические силы сформировали коалицию, которая якобы насчитывает более 300 голосов. Но, Коалиционное соглашение выполняется менее, чем на 15%. Парламент не может даже выполнить домашнее задание по визовой либерализации с ЕС. Как итог – взаимные обвинения в коррупции и публичное выяснение отношений.

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По мнению политика главное, что процесс дискредитации этого парламента начался не в последние недели, а еще тогда, когда общество снова увидело такие позорные явления, как кнопкодавсто и нарушение Регламента. Это началось буквально с первых заседаний.

«Доработает ли эта Верховная Рада свои 5 лет? К сожалению, большинство на это не влияет. Решение будет приниматься вне парламента, хотя, уверен, украинский народ особо не будет скучать по этому составу Верховной Рады», - заявил Виктор Балога.