Проверки ФЛП: Зеленский инициирует введение двухлетнего моратория

В Офисе президента объяснили, чем вызваны протесты малого бизнеса против двух принятых законов о применении регистраторов расчетных операций и изменений в Налоговый кодекс.

Президент Украины Владимир Зеленский инициирует введение моратория на проверки физических лиц - предпринимателей (ФЛП) всех категорий, кроме «рисковых», сроком на два года.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Читайте такжеРада отказалась отменить закон об обязательном использовании ФЛП кассовых аппаратов«В Офисе президента Украины состоялись консультации с экспертами, представителями предпринимателей, народными депутатами - сопредседателями межфракционного депутатского объединения «За ФЛП» («За ФОПов») и представителями Кабинета министров с целью формирования общей позиции относительно политики в отношении малых предпринимателей», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что таким образом Зеленский откликнулся на призывы представителей малого бизнеса, которые вышли с протестами против законов «О внесении изменений в закон Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, питание и услуг» по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг» и «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг», вводящих электронный чек.

Как отметила заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив, протестные настроения вызваны в основном плохой осведомленностью предпринимателей относительно норм принятых парламентом законов, а также умышленными манипуляциями и искажением. Она подчеркнула, что упомянутые законы направлены не против физических лиц – предпринимателей, а против крупного бизнеса, который оформляет свою деятельность как группа ФЛП, тем самым уменьшая объем уплаты налогов.

По словам Ковалив, предпринимателей пугают необходимостью приобретения кассовых аппаратов за бешеные деньги, хотя на самом деле такой обязанности нет, - достаточно будет загрузить себе в телефон бесплатное приложение, которое предоставит Государственная фискальная служба.

Также заместитель руководителя Офиса президента объяснила, что электронные чеки для ФЛП вводятся только с 2021 года. «Поэтому те, кто пугают малых предпринимателей штрафами за невыдачу электронного чека уже с нового года, просто вводят людей в заблуждение или откровенно манипулируют», – отметила Ковалив.

Со своей стороны, президент Украины отметил, что условия ведения бизнеса для малых предпринимателей необходимо улучшать. Поэтому глава государства поручил ввести мораторий на проверки ФЛП на два года – для всех категорий, кроме «рисковых», типа ювелирного бизнеса.

Читайте такжеВ Украине могут разрешить ликвидацию ФЛП без штрафов за неуплату единого соцвзносаТакже Государственная налоговая служба должна предоставить уже с 1 января 2020 года приложение для электронных чеков для бесплатного тестирования всем желающим. По словам Зеленского, это необходимо для того, чтобы предприниматели успели приспособиться к изменениям в законодательстве.

Президент также выступил за то, чтобы в течение первого года действия закона ответственность за неправильное ведение отчетов была смягчена.

Кроме того, Зеленский предложил создать Координационный совет малых предпринимателей для обработки предложений по улучшению условий для бизнеса. По мнению президента, это позволит облегчить условия ведения бизнеса для малых предпринимателей и одновременно будет способствовать эффективной борьбе с теми крупными компаниями, которые используют упрощенную систему налогообложения для уклонения от уплаты налогов.

«ФЛП фактически гарантирована неизменность условий ведения бизнеса. А народные депутаты из объединения «За ФОПов» уже готовят законодательные инициативы по защите интересов малых предпринимателей. В частности, они будут работать над переводом в электронную форму отчетности для ФЛП, упрощением налогового администрирования и другими законодательными инициативами», – пояснила Ковалив.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 20 сентября приняла законы - №1053-1 о внесении изменений в закон «О применении регистраторов расчетных операций (РРО) в сфере торговли, общественного питания и услуг», который позволяет использовать программные РРО наряду с традиционным, а также связанный закон №1073 о внесении изменений в Налоговый кодекс, – обязывающие физлиц-предпринимателей второй-четвертой категории в сфере торговли и услуг использовать РРО.

Законы предусматривают штрафы за нарушения работы с РРО (выдачу чека на неполную сумму стоимости товара или услуг; непроведение расчетных операций через РРО) на переходный период до 1 октября 2020 в размере 10% от стоимости товара либо услуг, за второе – 50%, тогда как после переходного периода штрафы увеличатся до 100% и 150% соответственно.

При этом введение программных РРО не коснется физических лиц, а также физических лиц-предпринимателей (ФЛП) на первой группе налогообложения.

Кроме того, с 1 января 2021 года повышен предельный объем дохода плательщиков единого налога второй группы с 1,5 миллиона до 2,5 миллиона гривень.