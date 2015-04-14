Россия выделит более 3 миллионов долларов на запуск пропагандистской замены ATR

Об этом сказал так называемый «глава республики» Сергей Аксенов, сообщают крымские СМИ.

По его словам, выделение средств согласовано с вице-премьером России Дмитрием Козаком, а крымский вице-премьер Дмитрий Полонский ведет подбор оборудования.

«В сумме 177 млн рублей (более 3,4 млн долларов – ред.) все учтено – техника, студии. Сейчас они осуществляют подбор специалистов. Главное – это редакционная политика, подбор человека, который будет формировать политику телеканала, который знает ментальность крымских татар», – отметил Аксенов.

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Он добавил, что на новый телеканал могут трудоустроиться журналисты с телекомпании АТR.

«Ограничения только для лиц, которые не признают присоединение Крыма к Российской Федерации. Профессионалов готовы приглашать, ограничений по этой части нет», – сказал Аксенов.

Как сообщал УНИАН, крымскотатарский телеканал ATR 31 марта прекратил вещание. Канал несколько раз подавал документы для перерегистрации в «Роскомнадзор», но их возвращали по разным причинам. Аналогичные проблемы имеют и другие СМИ, входящие в медиа-холдинга ATR - детский крымскотатарский телеканал Lale, радиостанции «Мейдан» и «Лидер», интернет-издание «15 минут».