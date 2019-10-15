Экс-посол в США Чалый: Украина не сняла гриф секретности с разговора Трампа и Зеленского

Чалый добавил, что, насколько он понимает, «подобная процедура в Украине не проводилась».

Украина не давала официального согласия на публикацию властями США стенограммы телефонного разговора между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.

Об этом заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый в интервью LB.ua.

Экс-посол объяснил, что для этого существует определенная процедура. Если украинская сторона в таком случае соглашается на публикацию стенограммы разговора, то для этого необходимо согласовать снятие грифа секретности.

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«Телефонные разговоры имеют определенный ограниченный доступ. В Соединенных Штатах это очень четко регламентируется: вы это видели на примере последнего скандала, в котором говорилось о сверхвысокой степени секретности. В Украине тоже есть свои процедурные моменты, которые я не могу разглашать. Знаю точно: для того чтобы дать согласие на публикацию, надо сначала с документов снять все грифы», — отметил экс-посол.

Чалый добавил, что, насколько он понимает, «подобная процедура в Украине не проводилась».

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму разговора между руководителями Украины и США. Согласно с ней, Зеленский и Трамп говорили про сына Джо Байдена Хантера. До этого в палате представителей объявили о начале процедуры импичмента Трампа из-за его возможного давление на Зеленского.

26 сентября Специальный комитет по разведке палаты представителей США опубликовал текст жалобы неназванного сотрудника разведки, который сообщил о давлении на Зеленского со стороны Трампа. Жалоба базировалась на данных от американских чиновников, которые поделились ими с разведчиком.