Симоненко прибыл на допрос в СБУ

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КПУ, «очередной допрос Петр Симоненко связывает с провалом развязанной украинскими властями кампании по обвинению Компартии в якобы совершаемых ею преступлениях против государства».

Симоненко заявил, что «все провокации силовых структур против КПУ направлены на отвлечение внимания населения страны от провальной внутренней и внешней политики правящего национал-олигархического режима».

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Как сообщал УНИАН, 6 апреля СБУ вызвала Симоненко на допрос для проверки обстоятельств его пребывания на съезде КПРФ в Москве. После почти 11-часового допроса в Главном следственном управлении СБУ в Киеве Симоненко заявил, что находился в СБУ в качестве свидетеля и никаких претензий ему не выдвигалось.

9 апреля советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский сообщил, что Симоненко может быть еще раз допрошен в связи с подозрением в причастности коммунистов к подготовке террористических актов в Одессе.