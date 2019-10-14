Очередная провокация Кремля: в Меджлисе прокомментировали встречу крымских «депутатов» с Эрдоганом

Также в Меджлисе считают, что такой провокацией Москва хочет навредить «доверчивым отношениям» Украины и Турции.

Меджлис крымскотатарского народа назвал провокацией российских властей встречу президента Турции с «депутатами» Госдумы РФ, избранными в аннексированном Крыму.

Соответствующее заявление опубликовал глава Меджлиса Рефат Чубаров.

В Стамбуле российские депутаты приняли участие в Конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия, где также были делегации Афганистана, Китая, Пакистана и Турции.

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В Меджлисе отметили, что факт включения в российскую делегацию крымских «депутатов» может свидетельствовать об игнорировании организаторами конференции позиции ООН, Европейского Союза, Совета Европы, ОБСЕ и других международных организаций, которые не признают аннексию Крыма.

«Граждане Украины справедливо оценивают подобные провокационные ухищрения российской власти как попытки привлечения мировых лидеров и известных политических и общественных деятелей к легитимизации попытки аннексии Крыма и оправданию совершенных российской оккупационной властью преступлений против украинского и крымскотатарского народов», — говорится в заявлении.

Также в Меджлисе считают, что такой провокацией Москва хочет навредить «доверчивым отношениям» Украины и Турции.

Также члены крымскотатарской организации напомнили, что Турция последовательно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и не признает аннексию Крыма.

13 октября стало известно о встрече 11 октября президента Турция Реджепа Тайипа Эрдогана с российской парламентской делегацией. В ее состав вошли два «депутата Госдумы» от аннексированного Крыма — Наталья Поклонская и Руслан Бальбек.

МИД Украины направило Турции ноту протеста из-за встречи президента Эрдогана с «депутатами» из аннексированного Крыма.