Премьер Украины посетил ветеранскую вечеринку (фото)

Гончарук заявил, что политизация его вчерашнего похода на ветеранскую вечеринку в киевском Docker pub абсолютно неуместна.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук вместе с главой Министерства по делам ветеранов Оксаной Колядой посетили благотворительную ветеранскую вечеринку.

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Об этом сама Оксана Коляда написала на своей странице в Facebook. Так, на мероприятии выступали рок-музыканты, а собранные на нем средства передадут в Киевский военный госпиталь.

Вечеринка прошла в киевском "Докер пабе" на Оболони. На мероприятии выступили группы "Сокира Перуна", "Кому вниз" и FRAM, которые ряд СМИ окрестили "ультраправыми" и "неонацистскими".

Гончарук заявил, что политизация его вчерашнего похода на ветеранскую вечеринку в киевском Docker pub абсолютно неуместна. "В Программе деятельности нашего правительства мы отдельно прописали, что отношение к ветеранам в обществе должно быть уважительным и уважительным. Начинать надо с собственного примера", - написал он на своей странице в Telegram.

"Поздравить с праздником тех, кто, жертвуя своей жизнью и комфортом, защищает нашу страну - наименьшее, что я мог вчера сделать", - добавил он.