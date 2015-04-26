Порошенко: Сегодня украинцы стоят за Украину и Донбасс, а 29 лет назад они стояли за весь мир

Президент Петр Порошенко поблагодарил ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС.

Об этом сообщается на странице президента в Facebook.

Сообщение сопровождает видео со статистикой последствий катастрофы и фотографиями Припяти.

"Ликвидаторам аварии на ЧАЭС - спасибо за жизнь! Сегодня украинцы стоят за Украину и Донбасс, а 29 лет назад они стояли за весь мир. Помним каждого, кто в те дни отдал свою жизнь за спасение всего мира", - говорится в сообщении.

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Как говорится в обращении Порошенко в связи с Днем Чернобыльской трагедии, Чернобыль - это прежде всего большая человеческая трагедия, эпицентр которой остается нашей украинской земле.

«Сегодня минуло двадцать девять лет с той весенней ночи, когда произошла страшная авария на Чернобыльской атомной электростанции», - говорится в обращении.

Отмечается, что «мирный атом» за считанные секунды кардинально изменил ход человеческого бытия, преодолел государственные границы, превратил часть замечательного украинского Полесья в зону отчуждения, которая на долгие годы стала изолированной от окружающего мира.

Порошенко подчеркнул, что с неуемной болью в сердцах мы в очередной раз вспоминаем всех, кто ушел в бессмертие, укрощая ядерную стихию. Вечная им память. Последствия катастрофы тяжким бременем легли на плечи нашего народа.

«В нынешние непростые времена для Украины особенно важна поддержка мирового сообщества в преодолении чернобыльских проблем», - отметил президент и выразил надежду, что «вместе со странами-донорами мы возведем надежное и безопасное укрытие над разрушенным энергоблоком, чтобы навсегда защитить украинцев, другие народы от повторения трагедии 1986 года».

Как отметил Порошенко, «в конце прошлого века мы закрыли Чернобыльскую АЭС, но эта страница нашей истории остается открытой».

«Глобализация экологических проблем заставляет задуматься над тем, какую планету мы оставим грядущим поколениям. Убежден, что международное сообщество обязано консолидировать свои усилия ради безопасного будущего человечества», - добавил Порошенко.

Он подчеркнул: «Становление и развитие независимой Украины неразрывно связаны с историей борьбы с последствиями Чернобыльской катастрофы, с историями людей, пострадавших от этого страшного бедствия. Пусть нынешний день всегда объединяет всех украинцев в нашей общей памяти, в добрых помыслах и поступках, в движении к лучшей жизни в семье европейских народов».

Порошенко пожелал всем мира, крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Для того, чтобы почтить память о ликвидаторах катастрофы, в Киеве откроют "Аллею Героев Чернобыля".

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"В 12:00 при участии заместителя председателя КГГА Анны Старостенко состоится митинг-реквием «И мертвым, и живым, и нерожденным...» у Мемориального комплекса «Памятник Жертвам Чернобыльской трагедии» на углу просп. Победы и ул. Чернобыльской и открытие «Аллеи Героев Чернобыля», - сообщает пресс-служба КГГА.

Также в общеобразовательных учреждениях столицы будут организованы встречи учащихся с ликвидаторами последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Кроме того, в городских библиотеках состоятся литературно-художественные мероприятия, посвященные годовщине аварии на ЧАЭС.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 апреля Украина отмечает 29-ю годовщину после аварии на Чернобыльской АЭС.