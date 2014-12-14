Порошенко почтил память ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент и участники церемонии почтили память погибших ликвидаторов минутой молчания.

Вместе с президентом в церемонии приняли участие председатель Киевской городской администрации Владимир Кличко, председатель Киевской областной государственной администрации Владимир Шандра, представители Кабинета министров, Верховной Рады, духовенства, общественности.

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Как сообщал УНИАН, ежегодно 14 декабря в Украине проводится День почтения участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

Авария, которая произошла в апреле 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции, стала одной из крупнейших катастроф в истории человечества.

14 декабря 1986 года на ЧАЭС было завершено сооружение защитного саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком.