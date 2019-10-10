Могерини: “формула Штайнмайера” может поспособствовать “определенному прогрессу” в реализации Минских соглашений

В то же время в ЕС подчеркивают, что Крым и Донбасс – это территория Украины.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини ожидает, что согласованная так называемая “формула Штайнмайера” может поспособствовать “определенному прогрессу” в реализации Минских соглашений всеми сторонами.

Об этом Могерини заявила во время дебатов в Европарламенте по ситуации в Украине.

“Мы никогда не должны забывать, что Украина до сих пор страдает от нарушения ее суверенитета и территориальной целостности. Крым – Украина, Донбасс – это Украина, и Европейский Союз продолжит сохранять эту позицию самым недвусмысленным и объединенным образом”, - заявила Могерини.

При этом она отметила, что Евросоюз никогда не прекращал работать над полной реализацией Минских соглашений, и что всегда в ЕС удавалось сохранять единство по этому вопросу.

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“Нам всегда удавалось сохранять единство в отношении этого, и я горжусь этим, поскольку это было и до сих пор является правильным поступком. И я уверена, что мы продолжим хранить наше единство в грядущие годы”, - заявила верховный представитель ЕС.

Также она отметила, что в последние недели наблюдались определенные важные сдвиги в “нормандском формате” и Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

“Результат встречи Трехсторонней контактной группы, которая состоялась в Минске 1 октября по так называемой “формуле Штайнмайера” – это шаг, который, как можно надеяться, приведет к определенному прогрессу на пути полного воплощения Минских соглашений всеми сторонами”, - подчеркнула Могерини.

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В связи с этим она сказала, что Минские соглашения остаются центральным элементом для достижения долгосрочного мирного урегулирования конфликта на востоке Украины, и в частности для прекращения боевых действий и для прекращения страдания людей.

“Это имеет решающее значение для укрепления прогресса в разведении и сооружении моста в Станице Луганской. И мы нуждаемся в длительном режиме прекращения огня для достижения окончательной цели - восстановления контроля Украины над всей ее территорией”, - подчеркнула Могерини.

Кроме того, она сказала, что ЕС никогда не прекращал поддерживать работу “нормандского формата”, Трехсторонней контактной группы и ОБСЕ.

“И продолжим эту работу до того времени, пока суверенитет и территориальная целостность Украины не будут полностью восстановлены”, - сказала Могерини.